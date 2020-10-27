Более 18 км железнодорожных путей отремонтировано в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленском регионе Московской железной дороги завершается ремонтно-путевая кампания 2020 года, направленная на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры. С апреля текущего года проведен капитальный ремонт 18,7 км пути (100% от запланированного объема), заменили 19 стрелочных переводов.

На период проведения ремонта разрабатывается специальное расписание, чтобы минимизировать изменения в движении пассажирских и пригородных поездов, сообщили в пресс-службе МЖД.