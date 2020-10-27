Запуск трамвая по улице Николаева в Смоленске снова отложили

В Смоленске снова отложен запуск трамвая по улице Николаева. Фото: администрация Смоленска.

Запуск трамвая перенесли на несколько дней из-за укладки верхнего слоя асфальта, при котором задействованы трамвайные пути. При этом, в городской администрации отмечают, что сроки проведения работ на улице не нарушены.

Ранее на перекрестке с улицей Николаева появилась платформа для посадки на электротранспорт. Также рядом с остановочным пунктом у магазина «Кругозор» высадили аллею из деревьев и кустарников.