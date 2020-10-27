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Ради автомобиля «Ford» смолянин начал платить алименты своей дочери

Сумма долга выросла до 62 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ради автомобиля «Ford» смолянин начал платить алименты своей дочери. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Ради автомобиля «Ford» смолянин начал платить алименты своей дочери. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Арест иномарки побудил нерадивого отца выплатить долг за содержание своей дочери, сообщили в УФССП России по Смоленской области. Ранее мужчина помогал ребенку, но в один момент выплаты прекратились.

Как сообщили в ведомстве, приставы неоднократно пытались убедить родителя в необходимости выплат. Нежелание идти на контакт привело даже к аресту мужчины. Но, как оказалось, страх остаться без машины оказался сильнее и смолянин погасил долг до реализации имущества приставами.