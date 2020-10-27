В Смоленской области число заболевших превысило 100 человек в сутки. Фото: администрация Смоленска.

У 103 человек зарегистрирован «ковид» за последние сутки. 19 выздоровели, 3 погибли, сообщил столичный Оперативный штаб. С 28 октября в стране начнет действовать всеобщий масочный режим. Такой решение принял Роспотребнадзор. Жителей страны обязали носить маски в общественных местах. Кроме того, запрещена работа ночных ресторанов с 23.00 до 06.00.

В Смоленской области число заболевших на сегодняшний день составило 8359 человек, справились с болезнью 6209, 221 пациент погиб.

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