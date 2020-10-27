Свидетелей смертельного ДТП разыскивают в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ДТП произошло около 19.20 30 сентября в Монастырщинском районе.

- 58-летний водитель «KIA Sportage» на 14-м км а/д «Монастырщина-Татарск» столкнулся с мотоблоком «НЕВА М5-2», который был в сцепке с полуприцепом. 53-летний водитель мотоблока получил несовместимые с жизнью травмы, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Очевидцев аварии просят связаться со следствием по телефонам – 8 (4812) 77-46-13, 8-919-04-88-0-11.