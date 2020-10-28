В Смоленской области стартовал второй этап прививочной компании. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области стартовал второй этап прививочной кампании против гриппа. Отечественную вакцину для иммунизации взрослого населения, в том числе – лиц старше 60 лет, в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые ВОЗ на текущий эпидсезон, получили все учреждения здравоохранения региона.

Как и в прежние году, в регионе организована работа бригад, благодаря которым получить прививку можно не только в поликлинике по месту жительства, но и на рабочем месте.

Специалисты регионального Роспотребнадзора отмечают, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

Она рекомендуется всем группам населения, но особенно детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.