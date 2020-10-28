В Смоленске началась осенняя уборочная кампания. Фото: администорация г. Смоленска.

– Осенняя смесь листьев, пыли и воды загрязняет городские улицы, что мешает движению машин и пешеходов, выводит из строя ливневые канализации. Кроме того, листва вдоль дорог активно поглощает выделяемые транспортом нефтепродукты и тяжелые металлы, что становится отравляющим ядом для почв. Поэтому так важно регулярно и правильно убирать опавшие листья на городских улицах, вдоль дорог и транспортных магистралей, во дворах, местах отдыха, – прокомментировали ход кампании в пресс-службе администрации Смоленска.

Для уборки используются мягкие веерные грабли, специальные пылесосы и ручные воздуходувы. После листву пакуют в мешки и вывозят на техническую площадку для ее дальнейшего перегнивания.

Читайте также:

Смоляне выкладывают в соцсети фотографии снежного октября 2016 года

Жители региона вспоминают снегопад четырехлетней давности (подробнее).