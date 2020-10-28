Названа новая дата запуска трамваев по улице Николаева в Смоленске. Фото: МУТТП г. Смоленска.

С 29 октября 2020 года открывается трамвайное движение по улице Николаева, сообщает МУТТП. Электротранспорт будет курсировать, минуя две остановки –- «кинотеатр «Современник» и «Универсам».

Также сотрудники предприятия сообщают, что в микрорайон Ситники трамвай пока ездить не будет – сообщение восстановят после завершения ремонта улиц Фрунзе и 12 лет Октября.

О точных датах окончания работ не сообщается.

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