В Смоленской области ввели новые изменения из-за коронавируса. Фото: pixabay.com.

Новые изменения в Указ внес губернатор Алексей Островский. Согласно изменениям, все действующие ограничения продлены до 14 ноября.

В регионе запрещена работа ночных ресторанов, действует масочный режим, запрещены дополнительные занятия в образовательных учреждениях.

Также, как ранее стало известно, областной роддом перепрофилирован под коронавирусный госпиталь. А врачам, сражающимся с Covid-19, полагается поддержка. В регион направят 75 млн рублей.