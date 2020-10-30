В Смоленске завершили граффити с изображением Анатолия Папанова. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске появилось новое граффити: на фасаде одного из домов по улице Городок Коминтерна нарисовали портрет известного актера театра и кино Анатолия Папанова.

Создал граффити уличный художник Flash_one - он известен серией рисунков, посвящённых известным смолянам - князю Потемкину, писателю Азимову и путешественнику Пржевальскому.

Кроме того, как сообщает городская администрация, в рамках проекта «Смоленщина - земля героев» на фасады домов будут нанесены специальные экспозиционные QR-коды, отсканировав которые жители города и туристы смогут больше узнать о изображенных людях и событиях.

Напомним, Анатолий Папонов родился в Вязьме. Через два года исполнится 100 лет со дня его рождения.

Ранее «КП» писала, что одно из граффити украсило Владимирскую набережную.