Смолянка обманывала покупателей, продавая одежду в интернете. Фото: pixabay.com.

Смолянка обманывала покупателей, продавая одежду в интернете. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

33-летняя жительница Сафоновского района разместила в интернете объявления о продаже вещей и привлекала покупателей. Заинтересованные в приобретении одежды люди связывались с продавцом, и переводили деньги за товар. Но в оговоренный срок вещь не доходила до покупателя, а продавец не выходила на связь.

Как удалось выяснить полицейским, женщина присваивала деньги, а потом вносила покупателей в "черный список". Полученные средства, которые люди переводили на расчётный счет подставных лиц, аферистка снимала и тратила.

Но долго заниматься нелегальным бизнесом подозреваемой не удалось – люди, потерявшие от трех до 10 тысяч рублей, пошли в полицию.