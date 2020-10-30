Склад из 123 единиц оружия времен войны нашли под Смоленском

Огромный склад оружия времен войны нашли под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Огромный склад оружия времен войны нашли под Смоленском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасная находка лежала в земле на окраине деревни Макунино Демидовского района. Спасатели подняли 79 снарядов, 39 мин, три ручные гранаты и патроны

Все боеприпасы были уничтожены.

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