Конкурс по переработке вторсырья пройдет в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области пройдёт конкурс «Выбросить нельзя, переделать!», сообщают в администрации Смоленской области. Мероприятие приурочено к Международному дню переработки вторсырья.

Экологическое соревнование пройдет со 2 по 16 ноября по трем номинациям - «Лучшая поделка из вторичного сырья», «Лучшее эссе на тему: почему важно сортировать отходы» и «Лучшая коллективная работа».

Комиссия конкурса определит победителей по возрастным категориям: от 4 до 8 лет, 9-13 и 14-18. Также в группе «СпецАТХ» можно проголосовать за приз зрительских симпатий.

Чтобы поучаствовать в конкурсе нужно подать заявку в электронной форме с указанием фамилии, имени и возраста ребёнка и его законного представителя, приложить согласие от родителя на участие ребёнка в мероприятие. Сканы и фотографии работ необходимо направить на почту - timoshenkova_ov@sah67.ru.

Итоги конкурса подведут 25 ноября.

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