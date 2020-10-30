Полицейские предупреждают смолян о сбоях на портале Госуслуг. Фото: gosuslugi.ru.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание автомобилистов на возможные сбои на портале Госуслуг.

По словам начальника отделения №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области Павла Архипова, некорректная работа отмечена во время подачи заявления в электронном виде на госуслугу по регистрации транспорта.

В таком случае заявителей с документами просят приехать в отделение на улице Лавочкина и воспользоваться системой электронного управления очередью.