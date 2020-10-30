В Смоленской области глава поселения стал фигурантом уголовного дела

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств - глава администрации Корзовского сельского поселения Хиславичского района пытаясь избежать штрафа за неоплаченные работы по ремонту дороги, создал дополнительный документ, свидетельствующий о продолжении работ. Обман впоследствии вскрылся, сообщает старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

- Во время проверки соблюдения законодательства при исполнении муниципальных договоров, ведомство установило, что глава администрации заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на проведение ремонта дороги. Выяснилось, что работы были выполнены в полном объеме, но заказчик их не оплатил, - сообщил собеседник "КП".

Далее, чтобы избежать получение «административки», руководитель изготовил новое, не соответствующее действительности, соглашение о продлении договора и предоставил его прокурору, как доказательство.

Прокуратура выявила в действиях главы администрации села признаки преступления. В связи с этим материалы проверки были переданы в следственные органы. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье фальсификация доказательств по административному делу.

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