В Смоленске "Жилищник" после жалобы отремонтировал подъезды в доме. Фото: администрация г. Смоленска.
Несколько подъездов в доме № 4 по улице Озерной в микрорайоне Рябиновая поляна отремонтировал "Жилищник" после жалобы собственников квартир.
В администрации Смоленска обращают внимание, что люди сообщили об отсутствии условий в доме в ходе прямой линии с мэром Андреем Борисовым. В подъезде не работало отопление, протекала канализационная труба, а двери на входе в дом были сломаны.
В результате "Жилищник" выполнил монтаж прибора отопления и отремонтировал трубопровод. Также в подъездах заменили входные двери.
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