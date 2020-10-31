В Смоленской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. Фото: pixabay.com.

Губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ «О режиме повышенной готовности». Отметим, это вторые поправки в документ за последнюю неделю.

На этот раз в фокусе внимания – жители региона старше 65 лет. Согласно Указу, работодателям рекомендовано перевести их на удаленный формат работы, а соцстраху заняться назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности.

Также самих пенсионеров, особенно тех, у кого есть серьезные хронические заболевания, просят внимательнее относиться к своему здоровью, сократить выходы в общественные места, а для приобретения продуктов, лекарств и др. воспользоваться помощью волонтеров.