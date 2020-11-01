В Смоленской области мужчину, напавшего на таксиста, ждет лечение. Фото: pixabay.com.

Пассажир, напавший на водителя такси в Смоленской области, может быть направлен на принудительное лечение. Выяснилось, что 25-летний мужчина, серьезно ранивший перевозчика в Ершичском районе, имеет хроническое психическое расстройство.

Напомним, покушение произошло весной. Как установили полицейские, в дом к жителю села Ершичи пришел молодой мужчина и попросил довезти до деревни Ворга. Мужчина согласился и привез незнакомца в центр деревни, только вместо расчета тот вынул нож и ударил водителю в шею.

Раненый водитель смог отбиться и, добравшись до ближайшего магазина, вызвал врачей.

- Согласно заключению экспертизы, молодой человек нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.