30-летний полицейский погиб в ДТП в Вязьме. Фото: pixabay.com.

30-летний водитель погиб после столкновения с бетонной конструкцией. Авария произошла около 22.00 31 октября на улице Смоленской.

Водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб. На устранение последствий аварии, выезжала автоцистерна и четверо сотрудников 12-й пожарно-спасательной части.

Погибший служил в МО МВД «Вяземский».

Читай также:

В Смоленской области мужчину, напавшего на таксиста, ждет лечение. Обвиняемый не понимал, что делал, заключили врачи (подробнее).