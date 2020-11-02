Третий современный игровой комплекс готовят к открытию в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Третью современную детскую площадку готовятся открыть в Смоленске. Ее строительство ведется на улице Крупской, сообщает городская администрация.

Отмечается, что игровые формы, которых около десяти, уже установлены. Осталось уложить резиновое покрытие для безопасности детворы и украсить периметр живой изгородью из кленов и пузыреплодника.

В администрации Смоленска уверены, что комплекс пустовать не будет, ведь он появился в густонаселенном микрорайоне, где никогда не было подобных площадок.

Ранее похожий детский городок открыли на улице Кловской.