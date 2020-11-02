В Смоленской области пропал 32-летний Владимир Севостьянов. Фото: ПСО "Сальвар".

Волонтеры из спасательного отряда «Сальвар» начали поиск мужчины 1988 года рождения. Как сообщают в организации, 28 октября Владимир Севостьянов ушёл из дома в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района и не вернулся.

Рост пропавшего 176 см, он имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на Владимире была темно-синяя болоньевая куртка, вязаная цветная шапка, свитер молочного оттенка, темно-серые джинсы и ярко-синие кроссовки.

В Смоленской области пропал 32-летний Владимир Севостьянов. Фото: ПСО "Сальвар".

Поисковики отмечают, что пропавший мужчина может нуждаться в медицинской помощи и просят сообщить любую известную информацию о его местонахождении по телефонам: 8-(4812)-63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

Ранее «КП» писала, что родители друзей погибшего Влада Бахова подали иск о защите чести.