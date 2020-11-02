Известный фотограф снял на видео осень в Смоленском Поозерье. Фото: Нацпарк "Смоленское Поозерье" ВКонтакте.
В социальных сетях появился видеоролик с осенними пейзажами нацпарка «Смоленское Поозерье». Леса и озера Демидовского района зафиксировал квадрокоптер шеф-фотографа журнала «National Geograpghic Россия» Андрея Каменева.
Ролик длится несколько минут. Фотоэкспедиция с известным российским фотографом-анималистом проходила на Смоленщине в конце октября.
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