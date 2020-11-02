Экологический диктант пройдёт в Смоленской области 15 и 16 ноября. Фото: pixabay.com.

На Смоленщине пройдет Всероссийский экологический диктант, передают в пресс-службе администрации области. Мероприятие будет приурочено к Всемирному дню вторичной переработки отходов и состоится 15-16 ноября.

Напомним, экологический диктант - это проект, созданный для привлечения внимания граждан к вопросам охраны природы и развития экологической грамотности у населения.

В Смоленской области будут организованы 11 площадок для проведения акции - ими станут станции юных натуралистов в Смоленске, Вязьме, Сафонове, Ярцеве, Рудне. Также дома и центры детского творчества в Гагарине, Шумячах, Новодугино, Ельне и Десногорске. На базе данных учреждений принять участие в диктанте смогут только учащиеся в них ребята. Для остальных желающих будет действовать онлайн-формат на сайте экодиктант.рус.

Подробную информацию о Всероссийском экологическом диктанте можно узнать на официальном сайте или по телефону 8 (800) 551-47-55.

Ранее «КП» писала, что конкурс по переработке вторсырья пройдет в Смоленской области.