Смолянин за убийство партнера по бизнесу получил 13 лет колонии. Фото: pixabay.com.

43-летний житель Дорогобужского района признан виновным в убийстве партнера. Напомним, 27 июля 2018 года он встретился с коллегой на территории одной из баз в поселке Верхнеднепровский. Мужчины поссорились и осужденным выстрелил в бизнесмена.

После убийства мужчина вывез убитого в деревню Лелявино Дорогобужского района и закопал тело, а вещи выбросил.

- Возвращаясь обратно, осужденный попал в аварию - на автодороге «Еськово-Горки» Кардымовского района его машина врезалась в дерево. Продолжая скрывать следы преступления, обвиняемый облил ее бензином и поджог. С места совершения преступления злоумышленник скрылся, получив при этом ожоги 30 процентов всего тела, - рассказал подробности дела представитель СКР Наталья Холодкова.

Полученные травмы оказались серьезными и мужчина был вынужден обратиться за медицинской помощью, но на следующий же день ушел из больницы, отправившись долечиваться в Беларусь.

Также в ходе расследования дела было установлено, что обвиняемый в одном из кафе в поселке Верхнеднепровском в мешках хранил оружие, его основные части и боеприпасы. Следователями СК в ходе обыска изъято: три автомата модели «Калашникова», винтовка «ТОЗ-8М», револьвер системы «Наган», ружье, около 2 тысяч патронов различного калибра, 3 гранаты.