В Смоленске родители курсантов сказали «спасибо» за условия в вузе. Фото: vavpvo.mil.ru.

В редакцию «Комсомольской правды» поступило от родителей курсантов военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Взрослые отмечают, что отдать единственного сына в военную академию – серьёзный шаг для всей семьи. Перестроечные стереотипы об армии с дедовщиной и жуткими условиями, оставили свои следы о представление Вооруженных сил Российской Федерации, пишут родители.

– Признаться, готовились к худшему. Но то, что мы увидели в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского повергло нас в приятный шок, – говорится в письме. – Первокурсников поселили в казарму со свежим ремонтом. Несмотря на общее расположение, новый дом на ближайшие пять лет, выглядит уютным, благоустроенным.

Также родители отмечают чистоту в столовой и разнообразное, сбалансированное питание. Впечатляет стадион с замкнутой беговой дорожкой, оснащенный травмобезопасным резиновым покрытием, футбольным полем, многопролетными спортивными снарядами – брусьями и гимнастическими перекладинами.

– Хотим выразить, искреннюю благодарность Заместителю Министра обороны Российской генералу армии Дмитрию Витальевичу Булгакову и департаменту эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации, за комплексное благоустройство военной академии и обеспечение курсантов высоким уровнем учебной базы.

Мы надеемся, что работа по поддержанию инфраструктуры Военной Академии будет и дальше проводиться. Будут создаваться комфортные условия для прохождения службы, и никакие бытовые условия не станут преградой для получения знаний и воспитания будущих офицеров Российской Армии, – пишут родители. – Мы знаем, что наши дети в надёжных руках, служат и живут в благоприятных условиях, получают качественное, современное образование.