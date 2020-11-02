Смоляне могут путешествовать в купейных вагонах со скидкой 50 %. Фото: пресс-служба МЖД.

До 6 ноября включительно пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") могут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов со скидкой 50 %, сообщает пресс-служба компании.

Акция действительна для более чем 300 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении с 1 по 30 ноября.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах АО "ФПК". Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по скидке ограничено.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

"Федеральная пассажирская компания" настоятельно просит пассажиров использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.