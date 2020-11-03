После вмешательства прокуратуры смолянке присвоили статус ветерана войны.​ Фото: pixabay.com.

После вмешательства прокуратуры 89-летней женщине присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла. Будучи подростком, в 1934-1944 годах, она принимала участие в ремонте дорог и мостов, а также заготовке сена в колхозе, расположенном в Духовщинском районе Смоленской области.

Сложность с доказательствами была связана с отсутствием свидетелей. Однако в Пенсионном фонде была запись, что ее трудовой стаж в колхозе «Завет Ленина» составил более 9 месяцев.

- Защищая права престарелой жительницы, прокурор Кардымовского района Смоленской области обратился в суд с заявлением о признании юридического факта работы женщины в тылу. Требования прокурора были удовлетворены. Ветерану выдано удостоверение и с 1 ноября текущего года ей назначена соответствующая денежная выплата, — сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.