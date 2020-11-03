Учащихся Смоленска приглашают принять участие в Пироговской олимпиаде. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске продолжается прием заявок на участие в олимпиаде по химии и биологии при Российском Медицинском Университете имени Пирогова. Поучаствовать в состязании смогут учащиеся 10-11 классов и студенты организаций профессионального образования.

Отметим, Пироговская олимпиада нацелена на вовлечение учащихся в образовательный процесс и подготовку одаренных ребят к дальнейшему обучению в вузе.

Мероприятие будет состоять из двух этапов: первый - отборочный, пройдет с 25 по 27 ноября дистанционно; второй - заключительный, состоится в период со 2 по 5 марта 2021 года очно, в главном здании РНИМУ имени Пирогова.

Подробнее узнать о проведении олимпиады можно на сайте университета.

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