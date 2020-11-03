Первого волка поймали на территории Смоленского Поозерья. Фото: pixabay.com.

31 октября на территории нацпарка «Смоленское Поозерье» был пойман первый волк, сообщают сотрудники заповедника. Дикого зверя нашли бегающим по территории деревни Бахово Демидовского района.

Отдел охраны парка продолжает следить за перемещением и поведением животных - на дорогах проверяют следы, которые могли бы подсказать направление движения стаи, количество хищников и их возраст.

Сотрудники заповедника рассказали, как происходит отлов зверей. Охотники специально подражают вою волка, чтобы привлечь внимание стаи. Услышав вой, животные обязательно проверят его источник и, таким образом, выдадут себя.

В настоящее время, преследование волчьей стаи, нападавшей на местных собак, продолжается.

Ранее «КП» писала, что жителей деревень Смоленского Поозерья готовят ко встрече с волками.

Читай также:

В Смоленской области волки загрызли за зиму 14 собак. В регионе пытаются получить документ на регуляцию численности дикого зверя (подробнее).