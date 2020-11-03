Смолянам напоминают об окончании срока уплаты имущественных налогов. Фото: УФНС России по Смоленской области.

Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за прошлый год истекает 1 декабря 2020 года, сообщают сотрудники Межрайонной ИФНС России №4 по Смоленской области. Трансляция тематических роликов стартовала в оперзале инспекции и на местных телеканалах. Соответствующие напоминания в печатном виде вручаются также при личном приеме налоговыми инспекторами, работниками МФЦ, почтовой связи и пенсионного фонда, оплатить налоги в срок призывают и баннеры, установленные на центральных улицах.

В связи с активизацией информационной работы по уплате имущественных налогов увеличилось количество посетителей инспекции, интересующихся специальными электронными сервисами службы, говорят специалисты налоговой. Более пятидесяти участников практикумов заявили о желании подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

- Рассылка уведомлений за 2020 год завершена. Платежные документы отражают начисления по имущественным налогам за 2016, 2017, 2018 годы, - поясняют в пресс-службе УФНС России по Смоленской области. – В том случае, если право на налоговую льготу не учтено в уведомлении, рекомендуем подать заявление в налоговый орган по установленной форме. Следует также учесть, что неполучение или утеря налогового уведомления не освобождают от уплаты налогов. Распечатать дубль документа можно в инспекции или в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).