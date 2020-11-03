Новый светофор установят на улице Дзержинского в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске на опасном участке дороги - у бывшего танцзала “Молодость” на улице Дзержинского - до конца года установят светофор. В областном центре растёт число автомобильных аварий, причиной которых стала спешка и невнимательность водителей и пешеходов за дорожной обстановкой.

В ГИБДД отмечают, что “зебра” возле бывшего танцзала «Молодость» на улице Дзержинского - одна из самых опасных в городе. Месяц назад здесь сбили человека.

Смоляне отмечают, что дорогу на этом участке нужно переходить очень внимательно - проезжающие машины не всегда тормозят при виде пешехода, а самих машин не видно из-за припаркованного у “зебры” транспорта.

Читай также:

В Смоленске перенесли переход на улице Дзержинского (подробнее).