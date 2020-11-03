В Смоленске библиотечный фонд пополнился новыми изданиями. Фото: администрация г. Смоленска.

В Центральной библиотеке имени Н.С. Клестова-Ангарского в Смоленске состоялась встреча членов литературного объединения «Родник» Ю.В. Пашкова. Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, в ходе собрания прошла презентация новой антологии «Поэзии живой родник».

В сборник вошли стихи и проза участников литературного объединения, посвященные сорокалетнему юбилею творческого сообщества. Составители антологии подарили книги муниципальным библиотекам Смоленска.

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