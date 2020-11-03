В Смоленской области чиновник получил штраф за неверный адрес у письма

В Смоленской области чиновник получил штраф за неверный адрес в письме. Фото: Почта России.

Замглавы МО «Дорогобужский район» получил штраф в размере пяти тысяч рублей за неверный адрес, указанный на письме. Из-за чего его ответ вовремя не пришел заявителю. Ранее в администрацию обратился местный житель и попросил снести ветхий столб. Администрация ответила на обращение, но отправила корреспонденцию по неверному адресу.

Заявитель не получил ответ от чиновников в течении 7 дней и обратился в контролирующие органы.

В результате проверки, замглавы МО «Дорогобужский район» был привлечен к административной ответственности, сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.