В Смоленске пенсионерка осталась без денег, поверив целительнице. Фото: pixabay.com.

Мошенница украла крупную сумму денег у пенсионерки, передают в пресс-службе УМВД по Смоленску. Бабушка встретила женщину возле дома. Во время разговора подозреваемая предложила нетрадиционную медицинскую услугу. Старушка увлеклась и доверилась незнакомке, сняв деньги со счета в банке.

Получив за услугу 100 тысяч рублей, мошенница скрылась в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства призывают жителей региона быть бдительными и не общаться с незнакомыми людьми. Аферисты становятся все более изобретательнее и придумывают новые способы обмана и отъема денег у людей.

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