В Смоленске от имени Роспотребнадзора требуют взятки. Фото: pixabay.com.

Региональный Роспотребнадзор сообщил о всплеске мошенников, которые во время ограничительных мер по коронавирусу, информируют предпринимателей о проверке организации, а потом требуют деньги за сокрытие выявленных нарушений. В ведомстве опровергают свое отношение к подобным фактам.

- Управление Роспотребнадзора по Смоленской области к подобным действиям неустановленных лиц отношения не имеет и, являясь территориальным органом исполнительной власти, не осуществляет сбор денежных средств на какие-либо цели и не предлагает оказание платных услуг, - отмечают специалисты.

Предпринимателей просят быть бдительными в общении с неизвестными лицами и обращают внимание, что о реальных проверках они заранее уведомляются под подпись.

При встрече с мошенниками смолян просят обращаться в полицию.