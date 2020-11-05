«Поезд Победы» посетил Смоленск. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

«Поезд Победы» – масштабный исторический проект, приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист».

«Поезд Победы» посетил Смоленск. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В составе поезда 12 вагонов – экспозиция расположилась в восьми. В ее основу легла история девушки, которая на войне была машинистом паровозной колонны. Она перевозила раненых, доставляла оружие и боеприпасы на передовую.

«Поезд Победы» посетил Смоленск. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Каждый вагон посвящен отдельному сюжету. Сначала посетители узнают о мирной жизни людей, путешествующих в плацкартном вагоне. Во втором вагоне солдаты едут на войну. Далее показывается обстановка, как лечили раненых, что представляли собой окопы, лагерь военнопленных и др. Последние вагоны рассказывают о Победе и возвращении домой. Восьмой почти пустой - «вагон-память» создан в честь тех, кто не вернулся с войны. Посетителям предлагают присесть на скамейки и всмотреться в окна, где вместо пейзажей мелькают портреты погибших и пропавших без вести солдат и офицеров.

«Поезд Победы» посетил Смоленск. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Всего по ходу маршрута состав побывает в 13 городах-героях и городах воинской славы России.

Напомним, в силу сложной эпидемиологической обстановки количество посетителей выставки было ограничено, экскурсии прошли с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.

«Поезд Победы» посетил Смоленск. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Онлайн-версию экспозиции можно посмотреть на сайте проекта.

Планируется, что поезд вернется на Смоленщину весной.