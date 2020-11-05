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Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу возле школы

Дети вынуждены ходить по грязи, перепрыгивая огромные лужи
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу возле школы. Фото: «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу возле школы. Фото: «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Жители Промышленного района Смоленска пожаловались на разбитую дорогу во дворах домов №№27 и 31 по улице Рыленкова рядом со школой №34 и детскими садами «Кристаллик» и «Русская Сказка». Ежедневно дети вынуждены ходить по грязи, перепрыгивая огромные лужи. “Поход с ребенком утром в детский сад и школу, и вечером обратно - квест похлеще Форт Боярд”, отмечают местные жители.

- Там дороги уже дошли до такого состояния, что в лужах утки плавают. И это ещё дополняется отсутствием освещения, - обращает внимание Ольга Столярова в группе «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

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