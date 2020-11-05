В Смоленске двор тонет в горах мусора. Фото: ВКонтакте.

Смоляне просят властей обратить внимание и найти управу на коммунальщиков из домуправления №15. Вот уже два года во дворах домов 43/2, 45 и 45А по улице Крупской и 1, 3, 5 и 7 по улице 25 Сентября нет дворника. Также регулярно переполняются мусорные контейнеры.

- Исписана тонна бумаги и множество постов в соцсетях с жалобами, обиты пороги и телефоны. Но ничего не меняется - двор убирается редко - такое ощущение, что Жилищник сидит и ждёт жалобы только тогда прибегут - уберут мусор, подметать некогда - «жалоб же много». Двор по-прежнему засыпан мусором, а теперь ещё и листвой, - пишет местная жительница в группе «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Смолянка просит принять меры и понудить коммунальщиков справляться со своей работой без напоминаний, тем более, что плата за уборку территории вносится регулярно.