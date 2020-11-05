Смолянка стала жертвой мошенников, покупая квартиру через интернет. Фото: pixabay.com.

Смолянка стала жертвой мошенников, покупая квартиру через интернет, сообщает пресс-служба УМВД по региону. На сайте объявлений женщина нашла подходящую жилплощадь и решила внести предоплату.

- Покупательница перевела 110 тысяч рублей на карту неизвестного. После этого он перестал выходить на связь, - рассказали полицейские.

Стражи порядка проводят весь комплекс мер по поиску мошенников. Уже удалось установить, что номер, на который заявительница звонила «продавцу», относится к номерной емкости Санкт-Петербурга.