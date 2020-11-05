Вандалы снова вырвали деревья на улице Николаева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В ночь с 4 на 5 ноября злоумышленники вырвали с корнем три саженца клёна на улице Николаева в Смоленске, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представители мэрии обратились с заявлением в полицию.

В то же время обследование деревьев показало, что корневая система не пострадала и у саженцев есть все шансы снова прижиться. В ближайшее время деревья вернут на свои места.

Напомним, это не первый случай вандализма. Ранее «КП» писала, что на улице Николаева стали пропадать саженцы можжевельника.