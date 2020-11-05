Шесть смолян получили награды от президента за помощь в пандемию. Фото: smolensk.er.ru.

«Сегодня у нас приятная миссия, мы вручаем заслуженные президентские награды. Все мы помним начало пандемии, это было непростое время, когда в помощи нуждалось огромное количество человек. После открытия Волонтерского центра на базе приемной «Единой России», вы одними из первых откликнулись и стали добровольцами – развозили продукты, медикаменты, выполняли просьбы смолян. Огромное вам спасибо!» - поблагодарил волонтеров Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Елена Германова - сотрудник областной детской клинической больницы. Девушка вспоминает, как только поняла, что коронавирус – это серьезно, не смогла остаться безучастной. «Заявок было так много, что я сбилась со счета. Зато отчетливо помню благодарные лица людей, к которым приезжала. С некоторыми до сих пор поддерживаем связь», - отмечает Елена.

Василий Скрипко узнал о том, что Волонтерский центр набирает добровольцев через социальные сети, и сразу же решил откликнуться. «У меня было свободное время, решил не терять его, не просиживать дома, когда другим нужна помощь. Личная машина стала помощников в деле – получалось быстрее развозить лекарства и продукты тем, кто оставался на самоизоляции. Получать такие награды от Президента очень волнительно и приятно», - поделился Василий Скрипко.

Во время вручения председатель комитета Смоленской областной Думы по социальной политике Ольга Васильева отметила, что во многом благодаря слаженной работе волонтеров удалось помочь многим смолянам. «Вы, те люди, которые имеют добрые сердца и человечность. Ваша бескорыстная деятельность станет примером для тех, кто по каким-либо причинам пока остается в стороне. Вместе мы справимся с любой бедой. То, что вы сегодня делаете, рискуя своим здоровьем, дорогого стоит», - уверена Ольга Васильева.

Отметим, что за все время работы Волонтерского центра «Единой России» за помощью обратились более 2 600 смолян, все их просьбы были оперативно выполнены. Подключились и депутаты-единороссы всех уровней. Они выделили личные средства на приобретение средств индивидуальной защиты и продуктовых наборов для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Для более мобильной работы врачей, больницам с наибольшим количеством инфицированных пациентов были подарены автомобили.

«Мы действительно стали друзьями за это время, ведь общая беда – сближает. Сейчас нет такого огромного количества заявок, как это было весной, поэтому мы справляемся силами штатных волонтеров центра помощи. Если ситуация изменится, мы всегда знаем к кому обратиться за поддержкой», - отметил руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков.

Напомним, что Волонтерский центр продолжает работу и сегодня, принимая заявки об оказании адресной помощи по номерам: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.