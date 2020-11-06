Три двойни родилось в Смоленске в октябре. Фото: pixabay.com.

Три двойни родилось в Смоленске в октябре, сообщает пресс-служба городской администрации. На свет появились 226 малышей - 128 мальчиков и 98 девочек.

Кроме того, браки в октябре зарегистрировали 207 смоленских пар.

Ранее стало известно, что областной клинический роддом на улице Кирова перепрофилировали под прием тяжелых коронавирусных больных. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в регионе.

Переоснащение больницы позволит создать около 80 коек.