Жителей Смоленска приглашают на бесплатную стрит-арт экскурсию. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске появится новая тематическая экскурсия «Город через стрит-Арт», передают в пресс-службе администрации областного центра. В воскресенье, 8 ноября, горожанам покажут граффити, созданные уличным художником Flash_one. На рисунках изображены легендарные личности, родившиеся в Смоленске.

Посетители смогут не только увидеть портреты известных смолян - Анатолия Папанова, Айзека Азимова, Григория Потёмкина, Михаила Шеина и Николая Пржевальского, но и узнать интересные факты из их жизни. Также участников проведут по памятным местам города и расскажут факты из истории Смоленска.

Мероприятие бесплатное и начнется в 11:00. Чтобы ознакомиться с новым туристическим маршрутом необходимо зарегистрироваться, написав в личные сообщения официального паблика Смоленска ВКонтакте.

Ранее «КП» писала, что граффити с портретом Анатолия Папанова появилось на фасаде здания на улице Городок Коминтерна