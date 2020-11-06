Уголовное дело возбуждено по факту гибели взрослых и детей на пожаре в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели взрослых и детей на пожаре в Смоленской области. На место происшествия выехали глава регионального СКР, прокурор области и его заместитель, а также прокурор Ельнинского района.

Следователи и сотрудники прокуратуры проводят общенадзорную проверку всех обстоятельств происшествия.

Напомним, страшный пожар произошел в ночь на 6 ноября в Ельне. Погибли пятеро детей – от двух до 11 лет, и двое взрослых. 27-летний хозяин дома госпитализирован с ожогами в больницу.