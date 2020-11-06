Губернатор Алексей Островский выразил соболезнования в связи с трагедией в Ельне. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский выразил соболезнования в связи с трагедией в Ельне. Напомним, в ночном пожаре погибли пятеро детей – от двух до 11 лет – и двое взрослых.

– Произошедшая трагедия и особенно гибель детей никого не может оставить равнодушным. Смоляне всем сердцем сопереживают такой невосполнимой потере и глубоко скорбят вместе с родными и близкими погибших. Региональные власти не оставят их один на один с бедой. Поддержим, поможем пережить горе насколько это возможно, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Также губернатор дал поручение начальнику Департамента по социальному развитию Елене Романовой оперативно выехать в Ельню, чтобы детально разобраться в ситуации и на месте решать все возникающие вопросы. К месту происшествия направлен психолог.

В то же время на месте трагедии находятся прокурор области и глава регионального СКР.