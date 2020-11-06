В Смоленске пенсионерка лишилась 680 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

В дежурную часть УМВД по Смоленску обратилась 69-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенничества, в результате которого у нее с карты пропало 680 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства провели расследование и выяснили, что деньги в течении месяца переводились с карты заявительницы на другой банковский счет. При чем без ведома женщины. Узнав номер карты, правоохранители установили причастность к краже ранее судимого 33-летнего родственника смолянки.

Молодой человек попросил пенсионерку оформить для него банковскую карту, а затем подключил мобильное приложение на телефон, тем самым получив доступ к счету женщины. На протяжении месяца мужчина переводил деньги себе, обналичивал их и тратил.

В данный момент отделом №3 следственного управления УМВД по Смоленску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.