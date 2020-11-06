В Ярцеве открыли мемориальную доску в честь тульских бойцов. Фото: smoloblduma.ru.

На здании вокзала станции Ярцево открыта мемориальная доска в честь Тульского коммунистического добровольческого полка, который в июле 1941 года принял удар танковых подразделений немецко-фашистских захватчиков. Защитники 80 дней держали оборону города и железнодорожной станции. Несколько раз вокзал переходил из рук в руки. В тех боях Тульский полк потерял три четверти личного состава.

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