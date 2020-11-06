В Смоленской области появится новый животноводческий комплекс. Фото: администрация Смоленской области.

Комплекс планируют оснастить современной техникой, передовым доильным оборудованием, аппаратурой для заготовки и раздачи кормов.

– Реализация проекта рассчитана на срок с 2021 по 2026 год, – отмечают в пресс-службе администрации региона. – При выходе на проектную мощность объем производства молока составит 4,5-5 тыс. тонн в год, мяса – 220 тонн в год.

Инвестор уже приступил к проектированию производственных объектов. На фермах смогут работать 30 человек.

В то же время, как ранее писала «КП» в индустриальном парке «Феникс» разместится производство специализированной мебели, предназначенной для бассейнов, аквапарков и фитнес-центров. Ее будут изготавливать из алюминия и композитных материалов.