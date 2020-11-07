В Смоленске жители 16 улиц останутся без горячей воды. Фото: pixabay.com.

Новая рабочая неделя начнется для жителей 16 улиц Смоленска с отключения горячей воды, сообщает городская администрация. В зону отключения попадают два детских сада и военный госпиталь.

В пресс-службе отмечают, что отключение ресурса связано с техническим освидетельствованием оборудования. В то же время, если оно будет исправно, воду вернут раньше запланированного времени.

С 9 по 13 ноября горячей воды может не быть по следующим адресам:

Фрунзе, 35 (госпиталь), 37, 39, 39А, 53, 57, 58, 59, 60,

Госпитальный пер., 7, 7А,

Госпитальная, 17, 19.

Николаева, 59, 61/38,

Кирова 2/57, 2А, 2Б (д/с «Бабочка»), 4, 6, 8,

Воробьева, 13, 36.

Николаева, 49, 51,

Черняховского, 2, 4, 6,

Кирова, 1, 3, 5, 7.

Попова, 112, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 138.

Урицкого, 4, 6, 8,

пр-т Гагарина, 15, 17, 17А (д/с № 4).

Нормандия - Неман, 23Б, 23В,

Бородинская 1,

Тургенева, 34.

Жукова, 16.

Между тем, один из смоленских дворов тонет в горах мусора. Смоляне просят властей обратить внимание и найти управу на коммунальщиков из домуправления №15. Вот уже два года во дворах домов 43/2, 45 и 45А по улице Крупской и 1, 3, 5 и 7 по улице 25 Сентября нет дворника. Также регулярно переполняются мусорные контейнеры.