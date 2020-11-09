Смолянка стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». Фото: АНО «Россия – страна возможностей».

Смолянка Наталья Прохоренкова стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». Десятиклассница выиграла 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

Всего лучшими признаны 300 одиннадцатиклассников и 300 учеников 9-10 классов.

Победители конкурса – учащиеся 11 классов – получили 1 миллион рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.

На торжественной церемонии объявления победителей стало известно, что поощрение за талантливых детей получат и педагоги. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко сообщил, что каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тысяч рублей.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», инициатором которой выступает Владимир Путин.